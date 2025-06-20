Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его риск третьей мировой

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность скатывания мира к третьей мировой войне.

"Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Так президент РФ ответил на вопрос модератора, беспокоит ли его "то, что мы скатываемся к третьей мировой сейчас".

"И нас это касается напрямую - конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Беспокоит то, к чему это может привести", - заявил президент РФ.

По его мнению, это требует "нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами - по всем направлениям".

"Я говорю совершенно искренне", - отметил Путин.