Путин заявил, что от мер против теневого флота пострадают инициаторы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия найдет решение в случае введения дополнительных санкций против так называемого "теневого флота" для перевозки российской нефти, а пострадают прежде всего сами инициаторы таких санкций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наши недруги и недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба, и прежде всего сами от этого страдают", - сказал он.

"И попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам. И прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать. Потому что они потребители основные. Вот и все, к чему это приведет. А мы рынки сбыта найдем", - подчеркнул глава российского государства.