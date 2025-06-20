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Инфляция в РФ в 2025 году может составить 7%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прогноз ЦБ по инфляции в 2025 году составляет 7-8%, надеюсь, что инфляция составит 7%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"ЦБ и правительство предпринимают необходимые усилия (по снижению инфляции - ИФ)", - сказал он.

Путин напомнил, что годовая инфляция в РФ на 16 июня замедлилась до 9,6%.

"Банк России считает, что по году будет 7-8%, я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это", - заявил президент.

Хроника 07 июня 2024 года – 20 июня 2025 годаИнфляция в России
Владимир Путин ПМЭФ
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