Инфляция в РФ в 2025 году может составить 7%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прогноз ЦБ по инфляции в 2025 году составляет 7-8%, надеюсь, что инфляция составит 7%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"ЦБ и правительство предпринимают необходимые усилия (по снижению инфляции - ИФ)", - сказал он.

Путин напомнил, что годовая инфляция в РФ на 16 июня замедлилась до 9,6%.

"Банк России считает, что по году будет 7-8%, я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это", - заявил президент.