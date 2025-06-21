Борис Титов: нельзя отказываться от сотрудничества с США

Специальный представитель президента России рассказал о потенциале сотрудничества США и о перспективах страны в новой мировой экономике

Фото: "Росконгресс"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов рассказал "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума о перспективах сотрудничества России и США, проблемах малого и среднего бизнеса в стране, а также решении вопроса с трудовыми мигрантами.

- Борис Юрьевич, как вы считаете, может ли сотрудничество США и Китая, включая их тарифную войну, отразиться на отношениях этих стран с Россией?

- Нет сотрудничества США и Китая. Есть сосуществование в силу того, что мировые экономические связи очень трудно разорвать в одночасье. И, разумеется, две крупнейшие экономики мира должны договариваться, как они сосуществуют.

Какими последствиями тарифные войны могут обернуться для нас? Во-первых, Азия будет искать стратегических поставщиков сырья, компонентов и конечных товаров, чтобы обезопасить себя от непредсказуемости США. Нужно очень тщательно изучить среднесрочные потребности Азии, а рассчитываться с ними без доллара мы уже научились, и направить производственные возможности на эти рынки с удвоенной энергией.

Второе - многие, очень многие страны будут искать и новые рынки, и способы обойти пошлины. Россия – как раз такой крупный рынок, потенциальная экономическая гавань, заинтересованная в инвестициях, и потенциальный хаб для поставок товаров, в том числе и на американский рынок. И одновременно игрок, нуждающийся в диверсификации.

Наша экономика устойчива, гораздо сильнее, чем в 1990-е, но слишком мала, чтобы участвовать в тарифной драке США, Китая и Евросоюза. При этом мы можем маневрировать между крупными блоками, извлекая практическую пользу для своей страны. И позиция Китая в этом вопросе для нас гораздо весомее, чем Штатов.

Сегодня мы видим, что, наверное, пришел период роста других экономических центров. Что та модель, которую мы условно называем либерально-рыночной, начинает уходить в прошлое. А на ее место должны прийти какие-то новые игроки, новые экономики, новые компании в новых отраслях.

Так вот, о новом. Это новая технология, это искусственный интеллект, это идущее вслед за ним квантовое вычисление, квантовый компьютер, который позволит использовать искусственный интеллект в огромных объемах, с огромными задачами и вычислениями. В миллиарды раз быстрее, чем сегодняшние наши возможности. Это создаст новые правила и на рынке тоже.

То есть, с помощью искусственного интеллекта каждое государство может рассчитывать свою экономику с большей точностью. Мы эту экономику назвали прогностической экономикой спроса. И в этой экономике нам надо найти свое место.

- У России есть потенциал для этого?

- Есть. В новой экономике по-прежнему очень сложно будет бороться с нами в области атомов. Без металла и дерева рынок не обойдется в ближайшие годы, это понятно. Здесь мы по-прежнему будем одним из лидеров.

Кроме этого, мы выходим на передовые позиции и в некоторых IT-технологиях. Сегодня многие уже забыли про кошельки, платят с телефонов. Я вот часто плачу улыбкой, не каждый раз, но мне нравится так оплачивать. Все это есть далеко не во всех странах.

Есть, допустим, Арктика, которая у нас как раз между Европой и Азией. И, конечно, альтернативный транспортный и логистический маршрут через Азию — это наш козырь. Но еще и те дополнительные минеральные ресурсы, которые там есть, это тоже даст нам некий плюс.

- На фоне возобновляющегося диалога России и США, можно ли говорить о каких-то перспективах сотрудничества?

- Я считаю, что мы не можем отказываться от такого сотрудничества, ни в коем случае. Конечно, будут проблемы, и понятно, что между Китаем и Соединёнными Штатами это самые болезненные проблемы не только для них, но и для мировой экономики. Но США будут сохраняться как один из лидеров.

Впрочем, есть прогнозы что на первое место выйдет китайская экономика, на второе индийская, а американцы останутся на третьем. Но тем не менее, взаимодействие с США необходимо. Поэтому американские технологии могут опять приходить на российскую территорию.

Товарооборот с Америкой никогда не был большой. Слишком похожи экономики, и слишком далеко находимся друг от друга. Поэтому я думаю, что основной отраслью все же являются инвестиции. И тут мы можем выстраивать более взвешенную, догматическую политику.

- Перейдем к внутренним нашим вопросам. Вы ранее говорили о необходимости изменения структуры МСП. О каких изменениях идет речь?

Нужно наращивать производство. Наш МСП - это в основном торговый и сервисный бизнес. Не производственный. На долю обрабатывающих производств в нем приходится лишь 10% по численности субъектов, 12% по выручке.

Возможно, именно поэтому малый и средний бизнес у нас годами остается на одних и тех же позициях, стать драйвером настоящего роста он не смог. Если во многих передовых экономиках (включая китайскую) его доля ВВП превышает половину, то у нас доля МСП в ВВП все так же, как и раньше, балансирует около 20%.

В текущем его состоянии наш МСП, сконцентрированный в торговле и сфере услуг, не в состоянии взять на себя задачи по обеспечению экономического, тем более, технологического суверенитета. Поэтому подходы к его развитию нужно менять.

Наша программа "Московский консенсус" как раз предусматривает развитие инфраструктуры производственных малых предприятий, которые бы обеспечивали потребности крупных компаний, так называемых национальных чемпионов.

- Разделяете ли вы мнение, что ответственность за трудовых мигрантов и их семьи должна лежать на работодателе?

- Абсолютно. Во всем мире так. Главным требованием к трудовым мигрантам должен быть контракт. Он может быть краткосрочный, до года, или среднесрочный – более года. В первом случае это значит, что они должны получить подтверждение на работу еще будучи у себя в стране, приехать работать без семьи, не привозить детей, которых нужно устраивать в школу и т. д., они едут только работать на определенных срок. Если же работник хочет продолжить работать в России в течение более длительного срока, то тогда он должен получить трудовую визу. Но опять-таки при условии обязательного контракта. И тогда уже у него появляется право привезти семью, получать определенные социальные блага от государства, но и требования к нему выше. Если ты становишься частью российского общества, изволь говорить на русском языке, знать базово законодательство.

А вот привязка обязанностей и возможностей к работодателю – это правильно. Тогда в стране не будет "болтающихся без дела" мигрантов, все будут заниматься именно тем, для чего их пригласили.

Хороший пример – ОАЭ, где у работодателя огромная ответственность. Он за этих людей отвечает, как говорится, головой. Он должен отвечать за то, как они устроены, за их медицинское обслуживание, нормальные условия проживания и заработную плату. И если они совершили какое-либо правонарушение, он платит деньги за каждого сотрудника, если их депортирует государство.