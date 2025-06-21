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Титов считает, что Россия не должна отказываться от сотрудничества с США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия не должна отказываться от сотрудничества с США, а американские технологии могут возвращаться в Россию, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

ЭкономикаБорис Титов: нельзя отказываться от сотрудничества с СШАБорис Титов: нельзя отказываться от сотрудничества с СШАЧитать подробнее

"Я считаю, что мы не можем отказываться от такого сотрудничества, ни в коем случае. (...) Взаимодействие с США необходимо. Поэтому американские технологии могут опять приходить на российскую территорию", - сказал Титов в интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что основной отраслью сотрудничества двух стран является инвестирование.

"Товарооборот с Америкой никогда не был большой. Слишком похожи экономики, и слишком далеко находимся друг от друга. Поэтому я думаю, что основной отраслью все же являются инвестиции. И тут мы можем выстраивать более взвешенную, догматическую политику", - заключил спецпредставитель.

Борис Титов
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