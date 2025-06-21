Сечин отметил, что развитие ВИЭ должно опираться на традиционные источники энергии для безопасности

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должно происходить с опорой на существующие, проверенные временем традиционные источники, иначе оно подорвет мировую энергобезопасность, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Исторически переход на новые виды топлива никогда не приводил к полному отказу от существующих источников энергии. Напротив, результатом его являлся рост межтопливной конкуренции, основанный на принципе наибольшей эффективности", - сказал он.

Так, уголь по-прежнему остается крупнейшим источником электроэнергии в мире и вторым крупнейшим источником энергии с долей 25% в мировом энергобалансе, отметил глава НК. "Мировой спрос на этот вид топлива в прошлом году поставил новый рекорд в 8,8 млрд тонн, а международные агентства в очередной раз были вынуждены пересмотреть ожидания по пику спроса на него", - напомнил Сечин. С момента подписания Киотского протокола в 1997 году потребление угля в мире выросло на 75%, а после заключения Парижского соглашения в 2015 году оно увеличилось почти на 15%, подчеркнул руководитель "Роснефти".

По его словам, интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются. "Помимо этого, регуляторам в разных странах необходимо выработать единые технические стандарты для новых источников энергии, обеспечивающие их универсализацию и быструю адаптацию к любому рынку. Задача непростая", - продолжил он.

"За последние десять лет совокупные расходы на энергопереход достигли $10 трлн, за этот же период доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась всего на 4 процентных пункта - до 6%. По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более $2 трлн в развитие так называемой "чистой" энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое, по-прежнему, приходится почти 80% мирового энергопотребления. Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата", - отметил Сечин.