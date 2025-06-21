"Роснефть" внедрит технологию GTL на Таймыре

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса gas-to-liquids (GTL), сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре", - уточнил он.

Освоение нефтяных месторождений на Таймыре предусматривается "Роснефтью" в рамках проекта "Восток Ойл", куда входит 60 лицензионных участков, а ресурсная база оценивается в 7 млрд т нефти.

В настоящее время "Роснефть" осуществляет опытно-промышленную разработку Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, начата пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском, организован автовывоз нефти, продолжается строительство магистрального нефтепровода Ванкор-Пайяха - Бухта Север. В высокой степени готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север".