Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Решение участников соглашения ОПЕК+ об ускоренном увеличении добычи является оправданным в условиях новой напряженности на Ближнем Востоке, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления. Заявленное увеличение производства с мая этого года в 3 раза превышает первоначальный план альянса. Помимо этого, весь прирост добычи ОПЕК+ может быть сдвинут на год раньше плана", - напомнил он.

"Решение, принятое лидерами ОПЕК+, о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и, с точки зрения рынка, оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта", - считает глава НК.