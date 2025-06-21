Сечин счел сомнительными прогнозы об избытке нефти в долгосрочной перспективе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прогнозы об избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе являются сомнительными.

"Несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может", - заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет", - отметил он.