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Сечин заявил, что США было бы невыгодно снижение ЕС "потолка цен" на нефть РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США было бы невыгодно снижение Евросоюзом "потолка цен" на нефть РФ, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Евросоюз продолжает попытки продавить снижение ценового потолка на российскую нефть до $45 за баррель. Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось", - сказал он на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 млрд евро, став таким образом четвертым по объему покупателем", - пояснил Сечин.

"Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США", - заявил он.

Также Сечин добавил, что для балансировки бюджета многих стран-производителей необходима цена нефти значительно выше текущих уровней. "Так, по расчетам МВФ, в 2025 году для бюджета Саудовской Аравии эта цена находится на уровне более $90 за баррель", - уточнил он.

нефть США Евросоюз Роснефть Игорь Сечин ПМЭФ-2025
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