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Доля онлайн-торговли в РФ через 5-6 лет может удвоиться, до 30-35%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг России ожидает удвоения доли онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ к 2030-2031 гг. - до 30-35% с нынешних около 15%, заявил замглавы министерства Роман Чекушов.

"Мы видим тренд роста объемов продаж на маркетплейсах. Объем в относительной величине это порядка 15% от общих продаж в целом в торговле. Но я оцениваю это так, что в течение 5-6 лет мы можем выйти на долю рынка маркетплейсов в целом в торговле где-то порядка 30-35%. Это моя экспертная оценка", - сказал он, выступая на посвященной маркетплейсам сессии ПМЭФ-2025.

"Это не значит, что это потолок, это значит, что это тот таргет, к которому, наверное, можно стремиться. Но точно, абсолютно конкуренция с оффлайн-продажами будет. И мы не видим тенденции к тому, что люди, наши граждане и гости нашей необъятной страны отказываются в целом от посещения оффлайн-магазинов. То есть это такое динамичное развитие" - добавил чиновник.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), I квартала 2025 года доля e-commerce в общем объёме розницы составила 18,3%. На конец 2024 года этот показатель равнялся 16,2%.

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