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Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев считает необходимым сформулировать жёсткие условия на случай, если ушедшие из РФ зарубежные платформы захотят вернуться на российский рынок.

"Почему-то существуют ожидания, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я честно, для этого не вижу никаких оснований. Но все время обсуждается, что вот-вот вернуться, и все, что мы непосильным трудом отвоевали, пока они ушли, будет обратно потеряно", - сказал он на бизнес-завтраке "Зрелость ИТ-отрасли: от внутренних побед к международному технологическому сотрудничеству" на ПМЭФ-2025.

По его словам, "надо понимать, что до СВО, когда они здесь работали, многие из них не совсем в полном объеме выполняли требования российского законодательства и по хранению персданных, и по всем другим позициям".

"Поэтому я согласен, что, наверное, мы должны обеспечить возможность (вернуться - ИФ), но при безусловном соблюдении всех требований. Это должна быть очень жёсткая позиция. И, скорее, здесь нам, наверное, нужно работать на упреждение. Потому что если вдруг у нас начнутся платежи, то, понятно, что это всё заново заработает. И уже тогда будет немножко странно их блокировать", - считает Шадаев.

"Поэтому какой-то список мы должны, наверное, сформулировать и определить какие-то условия жёсткие возврата. Я здесь за конкуренцию, но при безусловном исполнении с их стороны требований закона. И поддержке наших игроков", - заключил глава Минцифры.

ПМЭФ-2025

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Минцифры РФ Максут Шадаев ПМЭФ-2025
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