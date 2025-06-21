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Минцифры обещает IT-отрасли эффективную регуляторную модель для опционов сотрудникам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует разработать эффективную регуляторную модель предоставления опционов сотрудникам IT-компаний, которая бы исключала дополнительную налоговую нагрузку, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2025.

С предложением о разработке такого регулирования на мероприятии выступила вице-президент группы "Восток Инвестиции" Марина Амелина. По ее мнению, предоставление опционов сотрудникам даст дополнительную возможность для удержания кадров в небольших компаниях IT-отрасли.

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"Для того, чтобы у нас не было выжженной земли и только огромных IT-компаний, необходимо давать шанс маленьким стартапам, маленьким инновационным компаниям, помимо доступа к капиталу, также доступ к возможности бороться за лучших людей. Бороться за лучших людей возможно не только прямыми деньгами, но и мечтой. Мечта у нас укладывается в тему опционов. Ты можешь дать опцион, и человек может, не знаю, на этой мечте 5 лет работать", - отметила Амелина.

"Если нет инструментов как, каким образом мы должны нанимать самых лучших ребят, чтобы они не все уходили, а оставались всё-таки в науке, оставались, возможно, в каких-то разработках и оставались в стартапах, нужно это законодательство наконец-то сделать", - добавила она.

Шадаев поддержал идею и заявил, что министерство планирует работу в этом направлении.

"По опционам я согласен. Создать экономически эффективную модель работы с опционами - так, чтобы они дополнительной налоговой нагрузкой не облагались - это точно поддерживаю. Более того, это у нас прямо в планах стоит", - заявил глава Минцифры.

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Минцифры РФ Максут Шадаев ПМЭФ-2025 Восток Инвестиции Марина Амелина
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