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Упоминаемость ПМЭФ в медиа увеличилась почти вдвое за пять лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга СКАН-Интерфакс составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний по итогам ПМЭФ-2025.

Динамика упоминаний и заметности в СМИ

По данным системы СКАН-Интерфакс, за последние пять лет количество упоминаний Петербургского международного экономического форума в СМИ увеличилось почти в 2 раза и достигло в 2025 году рекордных 214 тысяч. Увеличилась и заметность мероприятия, что говорит о росте интереса СМИ и аудитории к форуму.

Лидером рейтинга стал Сбербанк, который провел традиционный деловой завтрак с темой этого года — "Ставки против роста: каким будет ближайший год". Глава банка Герман Греф высказался о стоимости рубля, назвав равновесным курсом уровень свыше 100 рублей за доллар. "Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет", — сказал Греф.

Второе место в рейтинге занял еще один крупный банк — ВТБ. Ключевым инфоповодом в медиаполе стало обсуждение перспективы роста для стран Глобального Юга. Президент – председатель правления Андрей Костин отметил, что изменения в экономическом ландшафте пока не повлияли на существующую финансовую систему. Он подчеркнул необходимость формирования альтернативного финансового центра для стран Глобального Юга. По оценке Костина, страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов на долларовых расчетах.

Третью позицию в рейтинге занял автомобильный концерн "АвтоВАЗ". На форуме компания представила свой первый кроссовер — Lada Azimut, созданный на базе Lada Vesta. Для модели было разработано около 1000 новых и усовершенствованных компонентов, включая узлы, кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску. Также на ПМЭФ АвтоВАЗ представил обновленную версию Lada Niva Travel, таксомоторный вариант седана Lada Aura и спортивную модификацию Lada Iskra.

Четвертое место занял "Росатом". В рамках петербургского форума госкорпорация подписала "дорожную карту" с Казахстаном по строительству АЭС. "Мы вышли на конкретные параметры проекта АЭС в Казахстане и сделали первый важный юридический шаг", — заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, российский реактор ВВЭР-1200 — один из самых востребованных в мире.

Замыкает топ-5 компаний РЖД. Компания на полях ПМЭФ заключила ряд стратегических соглашений. В партнерстве с "Бюро 1440" планируется обеспечить высокоскоростной интернет в поездах дальнего следования. С Альфа-Банком достигнута договоренность о привлечении кредитной линии на 400 млрд рублей. Кроме того, РЖД, ВТБ и Т1 подписали трехстороннее соглашение о разработке решений в области квантовых коммуникаций для защиты данных.

В число лидеров по охвату потенциальной аудитории также вошел Российский фонд прямых инвестиций. В СМИ активно обсуждалось заявление главы фонда Кирилла Дмитриева о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США до конца 2025 года. Также в своем телеграм-канале Дмитриев сообщил о подписании более 10 соглашений с зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран.

NНазвание компанииИндекс заметностиУпоминания в СМИОхват аудитории
1Сбербанк6 164 77016 340217 957 405
2ВТБ2 681 50012 140199 665 185
3АвтоВАЗ2 075 8015 677192 491 296
4Росатом2 035 3724 303136 622 252
5РЖД1 956 2764 52191 679 936
6Газпром1 572 3553 988102 569 421
7ВЭБ.РФ1 512 5942 77967 190 221
8РФПИ1 151 1762 285132 469 974
9Роснефть1 136 7502 23685 275 547
10Промсвязьбанк1 044 0931 83154 901 654
11Wildberries865 9362 18144 394 108
12ДОМ.РФ835 6161 50260 055 518
13Газпром нефть737 4541 93984 131 424
14Россети698 6671 55227 282 670
15Роскосмос629 1501 64652 178 134
16Аэрофлот592 5541 40646 926 556
17Корпорация МСП581 0171 31533 607 018
18МТС558 7031 67843 425 191
19ВымпелКом555 5911 35833 579 777
20Ростелеком549 0121 65052 784 794
21Газпромбанк512 3581 43958 738 592
22Альфа-Банк496 9191 11861 228 381
23Авито486 8281 85255 494 542
24МегаФон472 3612 38765 314 360
25Северсталь452 2231 14931 962 925
26Ростех449 4871 33843 693 797
27РЭО444 3841 34230 292 421
28Яндекс375 49197793 770 055
29Озон361 13797829 592 959
30ФосАгро342 6931 08031 419 740
ПМЭФ
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