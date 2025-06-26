Упоминаемость ПМЭФ в медиа увеличилась почти вдвое за пять лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга СКАН-Интерфакс составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний по итогам ПМЭФ-2025.

Динамика упоминаний и заметности в СМИ

По данным системы СКАН-Интерфакс, за последние пять лет количество упоминаний Петербургского международного экономического форума в СМИ увеличилось почти в 2 раза и достигло в 2025 году рекордных 214 тысяч. Увеличилась и заметность мероприятия, что говорит о росте интереса СМИ и аудитории к форуму.

Лидером рейтинга стал Сбербанк, который провел традиционный деловой завтрак с темой этого года — "Ставки против роста: каким будет ближайший год". Глава банка Герман Греф высказался о стоимости рубля, назвав равновесным курсом уровень свыше 100 рублей за доллар. "Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет", — сказал Греф.

Второе место в рейтинге занял еще один крупный банк — ВТБ. Ключевым инфоповодом в медиаполе стало обсуждение перспективы роста для стран Глобального Юга. Президент – председатель правления Андрей Костин отметил, что изменения в экономическом ландшафте пока не повлияли на существующую финансовую систему. Он подчеркнул необходимость формирования альтернативного финансового центра для стран Глобального Юга. По оценке Костина, страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов на долларовых расчетах.

Третью позицию в рейтинге занял автомобильный концерн "АвтоВАЗ". На форуме компания представила свой первый кроссовер — Lada Azimut, созданный на базе Lada Vesta. Для модели было разработано около 1000 новых и усовершенствованных компонентов, включая узлы, кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску. Также на ПМЭФ АвтоВАЗ представил обновленную версию Lada Niva Travel, таксомоторный вариант седана Lada Aura и спортивную модификацию Lada Iskra.

Четвертое место занял "Росатом". В рамках петербургского форума госкорпорация подписала "дорожную карту" с Казахстаном по строительству АЭС. "Мы вышли на конкретные параметры проекта АЭС в Казахстане и сделали первый важный юридический шаг", — заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, российский реактор ВВЭР-1200 — один из самых востребованных в мире.

Замыкает топ-5 компаний РЖД. Компания на полях ПМЭФ заключила ряд стратегических соглашений. В партнерстве с "Бюро 1440" планируется обеспечить высокоскоростной интернет в поездах дальнего следования. С Альфа-Банком достигнута договоренность о привлечении кредитной линии на 400 млрд рублей. Кроме того, РЖД, ВТБ и Т1 подписали трехстороннее соглашение о разработке решений в области квантовых коммуникаций для защиты данных.

В число лидеров по охвату потенциальной аудитории также вошел Российский фонд прямых инвестиций. В СМИ активно обсуждалось заявление главы фонда Кирилла Дмитриева о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США до конца 2025 года. Также в своем телеграм-канале Дмитриев сообщил о подписании более 10 соглашений с зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран.