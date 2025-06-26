Упоминаемость ПМЭФ в медиа увеличилась почти вдвое за пять лет
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга СКАН-Интерфакс составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний по итогам ПМЭФ-2025.
Динамика упоминаний и заметности в СМИ
По данным системы СКАН-Интерфакс, за последние пять лет количество упоминаний Петербургского международного экономического форума в СМИ увеличилось почти в 2 раза и достигло в 2025 году рекордных 214 тысяч. Увеличилась и заметность мероприятия, что говорит о росте интереса СМИ и аудитории к форуму.
Лидером рейтинга стал Сбербанк, который провел традиционный деловой завтрак с темой этого года — "Ставки против роста: каким будет ближайший год". Глава банка Герман Греф высказался о стоимости рубля, назвав равновесным курсом уровень свыше 100 рублей за доллар. "Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет", — сказал Греф.
Второе место в рейтинге занял еще один крупный банк — ВТБ. Ключевым инфоповодом в медиаполе стало обсуждение перспективы роста для стран Глобального Юга. Президент – председатель правления Андрей Костин отметил, что изменения в экономическом ландшафте пока не повлияли на существующую финансовую систему. Он подчеркнул необходимость формирования альтернативного финансового центра для стран Глобального Юга. По оценке Костина, страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов на долларовых расчетах.
Третью позицию в рейтинге занял автомобильный концерн "АвтоВАЗ". На форуме компания представила свой первый кроссовер — Lada Azimut, созданный на базе Lada Vesta. Для модели было разработано около 1000 новых и усовершенствованных компонентов, включая узлы, кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску. Также на ПМЭФ АвтоВАЗ представил обновленную версию Lada Niva Travel, таксомоторный вариант седана Lada Aura и спортивную модификацию Lada Iskra.
Четвертое место занял "Росатом". В рамках петербургского форума госкорпорация подписала "дорожную карту" с Казахстаном по строительству АЭС. "Мы вышли на конкретные параметры проекта АЭС в Казахстане и сделали первый важный юридический шаг", — заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, российский реактор ВВЭР-1200 — один из самых востребованных в мире.
Замыкает топ-5 компаний РЖД. Компания на полях ПМЭФ заключила ряд стратегических соглашений. В партнерстве с "Бюро 1440" планируется обеспечить высокоскоростной интернет в поездах дальнего следования. С Альфа-Банком достигнута договоренность о привлечении кредитной линии на 400 млрд рублей. Кроме того, РЖД, ВТБ и Т1 подписали трехстороннее соглашение о разработке решений в области квантовых коммуникаций для защиты данных.
В число лидеров по охвату потенциальной аудитории также вошел Российский фонд прямых инвестиций. В СМИ активно обсуждалось заявление главы фонда Кирилла Дмитриева о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США до конца 2025 года. Также в своем телеграм-канале Дмитриев сообщил о подписании более 10 соглашений с зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран.
|N
|Название компании
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват аудитории
|1
|Сбербанк
|6 164 770
|16 340
|217 957 405
|2
|ВТБ
|2 681 500
|12 140
|199 665 185
|3
|АвтоВАЗ
|2 075 801
|5 677
|192 491 296
|4
|Росатом
|2 035 372
|4 303
|136 622 252
|5
|РЖД
|1 956 276
|4 521
|91 679 936
|6
|Газпром
|1 572 355
|3 988
|102 569 421
|7
|ВЭБ.РФ
|1 512 594
|2 779
|67 190 221
|8
|РФПИ
|1 151 176
|2 285
|132 469 974
|9
|Роснефть
|1 136 750
|2 236
|85 275 547
|10
|Промсвязьбанк
|1 044 093
|1 831
|54 901 654
|11
|Wildberries
|865 936
|2 181
|44 394 108
|12
|ДОМ.РФ
|835 616
|1 502
|60 055 518
|13
|Газпром нефть
|737 454
|1 939
|84 131 424
|14
|Россети
|698 667
|1 552
|27 282 670
|15
|Роскосмос
|629 150
|1 646
|52 178 134
|16
|Аэрофлот
|592 554
|1 406
|46 926 556
|17
|Корпорация МСП
|581 017
|1 315
|33 607 018
|18
|МТС
|558 703
|1 678
|43 425 191
|19
|ВымпелКом
|555 591
|1 358
|33 579 777
|20
|Ростелеком
|549 012
|1 650
|52 784 794
|21
|Газпромбанк
|512 358
|1 439
|58 738 592
|22
|Альфа-Банк
|496 919
|1 118
|61 228 381
|23
|Авито
|486 828
|1 852
|55 494 542
|24
|МегаФон
|472 361
|2 387
|65 314 360
|25
|Северсталь
|452 223
|1 149
|31 962 925
|26
|Ростех
|449 487
|1 338
|43 693 797
|27
|РЭО
|444 384
|1 342
|30 292 421
|28
|Яндекс
|375 491
|977
|93 770 055
|29
|Озон
|361 137
|978
|29 592 959
|30
|ФосАгро
|342 693
|1 080
|31 419 740