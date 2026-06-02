На ПМЭФ после большого перерыва прибудет делегация США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Официальная делегация США впервые почти за 10 лет посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, что на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017-2018 года", - сказал Ушаков во вторник на брифинге в преддверии ПМЭФ.

Он сообщил, что Кук выступит на тематической сессии форума "Россия - США: диалог культур", где также предусмотрены выступления главы Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева и генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

"Естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства и, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы американо-российской культурной повестки дня", - сказал Ушаков.