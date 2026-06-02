Президент РФ 5 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ), а накануне проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, основные события в мире.

"В рамках форума Владимир Путин проведёт традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств - 4 июня в Константиновском дворце", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверие ПМЭФ.

Он напомнил, что разговор пойдёт в формате "вопросы - ответы" и будет посвящен "актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также ключевым международным событиям".

"Что касается центрального мероприятия, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу (5 июня). На нём с большой речью выступит наш президент, и вместе с ним примут участие президент республики Узбекистан, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия", - проинформировал Ушаков.

Девиз 29-го форума "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему", напомнил представитель Кремля, его деловая программа сгруппирована по пяти тематическим направлениям: первая - мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством; второе - российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста; третье - социальная сфера в эпоху новых технологий; четвёртое - среда для жизни: новые технологии, новые качества; пятое - технологии, определяющие будущее.

"Отмечу, что на форуме будут присутствовать многочисленные гости, в настоящем момент подтверждено участие где-то 20 тыс. человек из более 100 стран мира. Страной-гостем в этом году станет Королевство Саудовская Аравия, это было согласовано ещё два года назад и представительную делегацию этой страны возглавит министр энергетики принц Абдельазиз Бен Сальман Аль Сауд", - рассказал Ушаков.

Делегация Саудовской Аравии, добавил он, будет весьма представительная, в неё войдут министр промышленности, министр транспорта и логистики и около 200 представителей ключевых ведомств и структур королевства, представители банков, нефтяной компании Saudi Aramco. "Много важных деловиков будет в составе делегации. Естественно, программа мероприятия включает проведение бизнес-диалога "Россия - Саудовская Аравия"", - сказал помощник президента РФ.

Касаясь участия в форуме представителей высокого уровня, Ушаков сообщил, что на ПМЭФ приедут государственные деятели и политики из порядка 76 стран мира. "В их числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хассан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а также президент Абхазии Бадра Гунба", - отметил Ушаков.

По его словам, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока из Азербайджана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Колумбии, Конго, Кубы, Ливана, Мьянмы, Никарагуа, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сенегала, Сербии, Сьерра-Леоне, Уругвая, ЦАР и других государств.

На форуме, продолжил Ушаков, также будут присутствовать главы ряда региональных и международных организаций - АТЭС, СНГ, ОДКБ, ОПЕК, Форума стран экспортёров газа, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, Нового банка развития БРИКС и другие.

Церемония открытия ПМЭФ, заметил представитель Кремля, состоит в четверг, однако мероприятие начнутся уже в среду.