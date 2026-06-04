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Вывод бюджета на нулевой структурный дефицит к 2029 году потребует "работы с расходами"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет на очередную трехлетку должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году, это потребует серьезной работы с расходами, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы должны составить бюджет, чтобы выйти к 2029 году на первичный баланс. Это будет делаться постепенно. С одной стороны, будем корректировать базовую цену, это уже сокращение расходов, а с другой стороны, должны будем сокращать дефицит с тем, чтобы выйти на первичный баланс, но делать это постепенно", - сказал министр журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"У нас объем бюджетных трат будет зависеть в основном от тех доходов, которые будет формировать нам наша внутренняя экономика, в первую очередь, ненефтегазовые доходы. Это непростое решение. Понятно, что обязательства и цели по обеспечению оборонной безопасности будут в приоритете, и технологическое развитие, и социальные выплаты. Поэтому нам нужно будет очень серьезно поработать с расходами, которые выходят за эти первоочередные задачи. Что сейчас и делается", - отметил Силуанов.

По его словам, такие предложения сейчас готовятся в Минфине. "Бюджет будет тоже непростой", - заключил он.

Хроника 03 июня 2024 года – 04 июня 2026 года Бюджет РФ
Антон Силуанов Минфин
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