Андрей Гурьев оценил потери мировой торговли удобрениями из-за перекрытия Ормуза

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Перекрытие Ормузского пролива за период с февраля по май привело к сокращению мировой торговли минеральными удобрениями на 15 млн тонн - это около трети ежеквартального экспорта. Такую оценку привел глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, выступая на ПМЭФ-2026.

"С февраля по май торговля минеральными удобрениями потеряла 15 млн тонн - это где-то треть мировых ежеквартальных продаж. И она невосполнима. Нет таких складов, куда производители минеральных удобрений могли бы их направить, чтобы потом эти удобрения можно было довнести. Поэтому внесения будет меньше, соответственно, урожая будет меньше", - сказал он.

Страны-производители удобрений за пределами Ближнего Востока также сокращают производство и экспорт, в том числе, из-за роста стоимости сырья. "Китай почти полностью закрыл экспорт. Правда, сейчас у них сезон, и все надеются, что потом они выйдут с объемами. Марокканцы разгрузились наполовину из-за цены на серу и отсутствия серы, которую они покупали на Ближнем Востоке. Американская компания Mosaic, один из крупнейших производителей фосфорных удобрений, разгрузилась опять же из-за цены на серу", - добавил Гурьев.

По его оценке, снижение внесения только азотных удобрений может привести к сокращению урожайности на 20-40% в зависимости от страны.

"Мы видим усугубляющийся кризис мировой продбезопасности. Это даже не тот кризис, который был в COVID. Это не 2022 год, когда были введены санкции в отношении российских и белорусских минеральных удобрений (...) Закрытие Ормузского пролива - это, конечно, беспрецедентная вещь", - заявил глава РАПУ, напомнив, что через пролив проходило 30% мировых поставок минеральных удобрений, 46% поставок серы и 25% - аммиака.