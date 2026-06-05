В ЦБ назвали значимым фактором дефицит бюджета, финансируемый за счет его остатков

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Покрытие увеличения дефицита федерального бюджета за счет его остатков влияет на денежную массу и совокупный спрос, что является значимым фактором для денежно-кредитной политики (ДКП), заявил журналистам на ПМЭФ зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Дефицит, который финансируется за счет остатков бюджета, это тоже дополнительный вклад в прирост денежной массы и совокупного спроса, поэтому в этом смысле это значимый фактор. Опять же, количественно его пока оценить сложно, потому что пока нет публичных цифр уточненного бюджета на этот год", - сообщил он.

"Если их не будет и к июльскому заседанию по ставке, мы это будем рассматривать, как всегда, как фактор неопределённости в части вклада бюджета в совокупный спрос", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что более поздний переход к нулевому первичному дефициту бюджета также может повлиять на совокупный спрос и привести к корректировке траектории ключевой ставки.

"Вопрос не в том, что мы хотим, а из чего мы будем исходить при принятии решений по денежно-кредитной политике. Информация о том, что на структурный нулевой первичный дефицит бюджет выйдет теперь, скорее, к 2029 году, а не в более быстрое время - это значимая информация для уточнения прогноза... в сторону более значительного вклада бюджета в совокупный спрос, и, соответственно, уточнение траектории ключевой ставки", - сказал Заботкин.

При этом он подчеркнул, что уточнение траектории ключевой ставки будет опираться на все факторы и на все всю совокупность данных. "Поэтому какое будет уточнение всего прогноза по итогам июльского раунда, сейчас предсказать невозможно", - отметил он.