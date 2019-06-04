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Панель по газу в Азии на ПМЭФ отменена из-за накладок в графике спикеров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Намеченная на 7 июня сессия "Бум природного газа в Азии: устойчивый экономический рост и чистый воздух" отменена из-за накладок в графике спикеров.

Мероприятие еще на прошлой неделе значилось в программе форума, но по состоянию на вторник уже отсутствует в ней.

В "Росконгрессе" "Интерфаксу" подтвердили, что мероприятие отменено из-за накладок в графике спикеров.

В панели должны были принять участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Кристофер Фрай, председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь.

ПМЭФ

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