Президент Молдавии выступит на ПМЭФ в Петербурге

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Перспективы молдавско-российского сотрудничества обсудит президент Молдавии Игорь Додон в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

"Нахожусь с кратким рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина приму участие в XXIII Международном Экономическом форуме и выступлю там с речью. Кроме того, проведу встречи с руководством секретариата межпарламентской ассамблеи СНГ и экономической комиссии ООН, главами "Газпрома" и "Сбербанка", - написал Додон в среду утром в фейсбуке.

По его словам, в Петербурге также пройдет заседание молдавско-российского экономического совета с участием высокопоставленных представителей правительства РФ. Ранее Додон отмечал, что в заседании примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который во вторник завершил свой двухдневный визит в Молдавию.

"В Санкт-Петербурге мы продолжим начатые дискуссии с Дмитрием Козаком. Мы договорились, что встретимся в среду вечером или в четверг утром, продолжим обсуждать актуальные вопросы, которые существует между нашими странами", - написал Додон.

Он пообещал сократить пребывание в Петербурге, чтобы принять участие в заседании республиканского совета Партии социалистов, которое намечено на вечер четверга или в пятницу. Социалисты обсудят на заседании план дальнейших действий относительно переговоров по созданию парламентского большинства или проведению досрочных выборов. Накануне переговоры социалистов с правым блоком ACUM по созданию коалиции, о которой говорил в Кишиневе Козак, завершились безрезультатно.