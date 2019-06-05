Поиск

Президент Молдавии выступит на ПМЭФ в Петербурге

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Перспективы молдавско-российского сотрудничества обсудит президент Молдавии Игорь Додон в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

"Нахожусь с кратким рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина приму участие в XXIII Международном Экономическом форуме и выступлю там с речью. Кроме того, проведу встречи с руководством секретариата межпарламентской ассамблеи СНГ и экономической комиссии ООН, главами "Газпрома" и "Сбербанка", - написал Додон в среду утром в фейсбуке.

По его словам, в Петербурге также пройдет заседание молдавско-российского экономического совета с участием высокопоставленных представителей правительства РФ. Ранее Додон отмечал, что в заседании примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который во вторник завершил свой двухдневный визит в Молдавию.

"В Санкт-Петербурге мы продолжим начатые дискуссии с Дмитрием Козаком. Мы договорились, что встретимся в среду вечером или в четверг утром, продолжим обсуждать актуальные вопросы, которые существует между нашими странами", - написал Додон.

Он пообещал сократить пребывание в Петербурге, чтобы принять участие в заседании республиканского совета Партии социалистов, которое намечено на вечер четверга или в пятницу. Социалисты обсудят на заседании план дальнейших действий относительно переговоров по созданию парламентского большинства или проведению досрочных выборов. Накануне переговоры социалистов с правым блоком ACUM по созданию коалиции, о которой говорил в Кишиневе Козак, завершились безрезультатно.

ПМЭФ-2019 Петербург Молдавия Игорь Додон

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

Нефть Brent подешевела до $61,74 за баррель

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Ведущие автопроизводители мира в 2018 году удвоили инвестиции в электромобили

В интернете начали сбор подписей под петицией в защиту блогера BadComedian

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');