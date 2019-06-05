Лучшие места для сэлфи на ПМЭФ-2019

Стенды Петербургского международного экономического форума, на фоне которых нельзя не сфотографироваться

Фото: "Интерфакс"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Деловая программа Петербургского международного экономического форума начнется только завтра, но мы заранее съездили на площадку форума, чтобы рассказать вам о наиболее занимательных, удивительных, живописных стендах форума, на фоне которых нельзя не сфотографироваться.

Фото: "Интерфакс"

Сразу ответим на вопрос про знаменитую стену из роз, которая была одним из популярнейших фонов для посетителей и посетительниц ПМЭФ-2018. В этом году "Уралхим" и "Уралкалий" свой успех решили развивать дальше и дальше. Периодическая таблица Менделеева из роз и панорама Невы с разведенными мостами - также из роз. Держись, инстаграм!

Клуб "тяжеловесов" павильона F, занимающих шесть 250-метровых стендов около главного входа в павильон, почти не изменился. Это все те же (в неизменном порядке) "Россия 24", "Россети", "Газпром", ВТБ, "Роснефть".

Фото: "Интерфакс"

Исключение составляет Ростех, который в этом году переехал от входа вглубь павильона - к Media Village, что, наверное, тоже может быть эффектным решением. Подрядчики "Ростеха" также построили заманчивую фотозону - из зеркальных панелей с нанесенными на них цифрами о достижениях госкорпорации. Рядом концерн "Калашников" с гипнотической фотозоной. Еще один обязательный адрес для фото.

Фото: "Интерфакс"

Прошлогоднюю позицию госкорпорации в этом году занимает экспозиция "Национальной системы платежных карт". Сразу на входе в павильон F белоснежный стенд НСПК встречает гостей словом-пожеланием "МИР" (название платежной карты). Символично.

Одним из событий экспозиции станет завоеванный "Зенитом" кубок чемпионов России по футболу. Для желающих сфотографироваться с реликвией – он будет выставляться и на стенде "Зенита" (в самом начале пассажа "Экспофорума") и на стенде "Газпрома".

"Газпром" опять попытается поразить всех инновационной концепцией своего стенда. Он будет фирменного корпоративного оттенка монополии Pantone 300 C. Внешние поверхности стенда структурированы в виде переплетенных под острыми углами синих лент. Грани акцентированы светодиодными шнурами. Воздушно.

Фото: "Интерфакс"

На своих местах с прошлого года остались "Газпром нефть" (за стендом материнской компании), "ЛУКОЙЛ", "Уралхим", "НОВАТЭК", Газпромбанк.

Одним из новичков павильона F стала нашумевшая "Русская медная компания", оказавшаяся на месте, которое ранее занимал стенд издательства "Просвещение".

Банк "Открытие" представляет на форуме и себя, и стадион "Открытие Арена". Стол для кикера отделан фирменной "чешуей" спартаковского стадиона.

Фото: "Интерфакс"

На месте, где должна была расположиться экспозиция "Росгеологии" (так мы видели на плане застройки выставочных площадей ПМЭФ-2019), внезапно оказался стенд нефтехимической корпорации из Саудовской Аравии SABIC.

Пассаж "Экспофорума", объединяющий все павильоны конгресс-центра, становится все более актуальным местом для экспонентов. В этом году тут разместились Сбербанк, РФПИ, ВЭБ.РФ.

Фото: "Интерфакс"

ВЭБ.РФ построил не просто стенд, а целую улицу на площади 700 квадратных метров. Тут объединились все компании группы: ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП. Уютная "улица" с фудтраком и уличным кафе построена так реалистично, что местами способна убедить вас, что вы не в Шушарах из стекла и металла, а в историческом центре живого комфортного города. Дизайнеры сохранили все детали городского антуража, вплоть до дорожной разметки с "зеброй" и "двойной сплошной" через пассаж "Экспофорума". Журналисты, пиарщики и все, кто владеет актуальным набором фразеологии российского медиа-мира по достоинству оценят и это явление.

Выставочный стенд "Интерфакса" представлен в Media Village. Группа "Интерфакс" отмечает в этом году 30-летие и работает на форуме под слоганом "Интерфаксу – 30! Смотрите в будущее вместе с нами. От новостей до IT-решений".

Фото: "Интерфакс"

Участники форума смогут не только наблюдать за процессом создания новостей в open space на нашем стенде, но и оперативно отслеживать информацию с Форума. Для этого нужно скачать через Google Play или App Store по ключевым словам "СКАН-Интерфакс" мобильное приложение системы анализа медиасреды СКАН. С мобильным СКАНом вам доступы более 30 тысяч источников, включая платные ленты информагентств, ведущие газеты и журналы. Вы сможете настроить свою собственную ленту новостей по ключевым словам и получать push-уведомления о самых важных событиях.

Фото: "Интерфакс"

Необычен стенд PwC, "интеллектуального партнера" форума. Он представляет собой библиотеку - традиционную, с деревянными полками, и электронную. За стеклами в "старинной" ее части — лучшие произведения деловой литературы, изданные в России в 2018 году.

Изюминка электронной половины библиотеки - интерактивное табло, позволяющее любому желающему пройти "бизнес-тест PwC". Если сумеете ответить хотя бы на пять вопросов из десяти, вас ожидают ценные призы (верно ответить на все десять вопросов почти невозможно).