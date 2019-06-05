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Государственный мусорный оператор раскритиковал регионы за закрытость

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор государственного оператора обращения с отходами, публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев раскритиковал региональных мусорных операторов за закрытость деятельности и отсутствие инвестиционных планов.

"В настоящий момент большинство субъектов не имеет инвестиционных планов развития отрасли. Это к вопросу о качестве подготовки территориальных схем (обращения с отходами - ИФ). При этом субъекты очень чутко реагируют, когда ты пытаешься хотя бы ознакомиться с материалами, которые они готовят", - заявил Буцаев на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду.

По его словам, во многих регионах РФ не уделяют должного внимания объектам перспективного инвестиционного развития.

"Когда мы начинаем говорить о том, что хотели бы увидеть в территориальных схемах обращения с отходами объекты перспективного инвестиционного развития, что является сутью реформ, нам их не показывают. Это происходит до сих пор, хотя уже полгода прошло", - сказал Буцаев.

Он подчеркнул, что региональные операторы не стремятся к открытости и действуют прозрачно "только в той стадии, когда закон требует публичности".

Указ о создании РЭО президент РФ Владимир Путин подписал 14 января 2019 года. Мусорный оператор создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование.

Новая система регулирования обращения с мусором предполагает, что транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов будут находиться в компетенции региональных мусорных операторов.

Задача РЭО - участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, в соответствии с законом госоператор организовывает финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и покупает акции, владеет долями в мусорных проектах.

Оператор также будет выкупать земельные участки и другое имущество под строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.

Оборот РЭО может достигать 75 млрд рублей в год.

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