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Орешкин исключил влияние цен на нефть на макропрогноз в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть с $70 до $60 за баррель не приведет к пересмотру макропрогноза в РФ на 2019 год, так как было ожидаемым и соответствует заложенным предпосылкам, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Если посмотреть на наш прогноз, то он предполагал примерно такое снижение цен. С начала года цены на нефть у нас были ближе к $70, а среднегодовой прогноз - $63,4 за баррель. У нас изначально примерно такая динамика по месяцам и была заложена", - заявил министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нефтяной рынок волатильный, на нем возможно все, цены никто непосредственно не контролирует - может снизиться, а может и вырасти. Для России это сейчас не так важно, так как у нас бюджетное правило рассчитано при $40 за баррель и есть большая зона уверенности", - добавил Орешкин.

Максим Орешкин Минэкономразвития ПМЭФ

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