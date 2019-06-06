Поиск

Орешкин предупредил о риске рецессии из-за проблем в потребкредитовании

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Наибольший риск для вхождения российской экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он заявил об этом на сессии по по макроэкономике на Петербургском международном экономическом форуме.

"Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сфере потребительского кредитования, то это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики", - сказал министр.

По его оценке, существующий темп роста потребкредитования - 30% в годовом выражении - "абсолютно неустойчив" и не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%. "Учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - предупредил он.

Максим Орешкин ПМЭФ

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви
ПМЭФ-2019

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

"Ъ" узнал о планах "Роснефти" купить "Петербургскую топливную компанию"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум начнет работу

ВС РФ предложил назначать налоговым преступлениям растяжимый срок давности

Цена нефти Brent впервые с января упала ниже $60 за баррель

ПМЭФ-2019

Лучшие места для сэлфи на ПМЭФ-2019

Лучшие места для сэлфи на ПМЭФ-2019

ВТБ не исключил повышения номинала акций

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');