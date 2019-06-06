Орешкин предупредил о риске рецессии из-за проблем в потребкредитовании

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Наибольший риск для вхождения российской экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он заявил об этом на сессии по по макроэкономике на Петербургском международном экономическом форуме.

"Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сфере потребительского кредитования, то это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики", - сказал министр.

По его оценке, существующий темп роста потребкредитования - 30% в годовом выражении - "абсолютно неустойчив" и не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%. "Учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - предупредил он.