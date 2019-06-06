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Офис венесуэльской PDVSA в Москве откроется в июне

Он переедет из Лиссабона. Такое решение было принято весной из-за санкций США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA откроет офис в Москве уже в июне. Об этом "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"В этом месяце. Все уже сделано, мы сейчас переводим людей", - сказал он.

В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву из-за санкций США. 22 марта в Москву прибыла рабочая группа, которая начала поиски подходящего помещения.

В конце января Вашингтон запретил перечислять на счета PDVSA средств из США, где продается основная часть экспортируемой компанией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит три крупных НПЗ, была заблокирована. Гражданам США запретили сделки с компанией. Отменить санкции США обещали после демократической смены руководства Венесуэлы.

Объявляя о переводе офиса PDVSА в Москву, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о планах расширить сотрудничество с "Роснефтью" и "Газпромом" в сфере добычи нефти. "Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения, и Европа не дает нам необходимых гарантий, потому что капиталистический мир нарушает свои собственные законы, они не способны гарантировать нам целостность наших активов", - объяснила она.

PDVSA Москва США Николас Мадуро

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