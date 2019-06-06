Евтушенков объявил о готовности "Системы" купить два фармзавода

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" заинтересована и принципиально готова к покупке фармзаводов у Marathon Group, сообщил журналистам основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков.

Детали сделки он не назвал.

"Принципиально мы одобрили, что такая бы сделка была хороша, а детали не знаю", - сказал он.

Ожидается, что соглашения о намерениях, но без конкретных деталей по срокам, долям и сумме сделки, будут подписаны в рамках ПМЭФ-2019 в пятницу, 7 июня, сообщил журналистам источник, знакомый с планами корпорации.

"Между принципиальным одобрением и конкретным одобрением сделки есть большой gap", - подчеркнул Евтушенков.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что АФК ведет переговоры о покупке двух фармацевтических активов у Marathon Group Александра Винокурова - курганском заводе "Синтез" и ставропольском заводе "Биоком".