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Евтушенков объявил о готовности "Системы" купить два фармзавода

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" заинтересована и принципиально готова к покупке фармзаводов у Marathon Group, сообщил журналистам основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков.

Детали сделки он не назвал.

"Принципиально мы одобрили, что такая бы сделка была хороша, а детали не знаю", - сказал он.

Ожидается, что соглашения о намерениях, но без конкретных деталей по срокам, долям и сумме сделки, будут подписаны в рамках ПМЭФ-2019 в пятницу, 7 июня, сообщил журналистам источник, знакомый с планами корпорации.

"Между принципиальным одобрением и конкретным одобрением сделки есть большой gap", - подчеркнул Евтушенков.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что АФК ведет переговоры о покупке двух фармацевтических активов у Marathon Group Александра Винокурова - курганском заводе "Синтез" и ставропольском заводе "Биоком".

АФК "Система" сейчас активно развивает фармацевтическое направление. В конце прошлого года корпорация приобрела пакет акций АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" вместе с ВТБ и менеджментом OBL Pharm. АФК сразу же объявила о дальнейшем объединении актива с "Биннофармом", в котором ей принадлежит 74%, что позволит "значительно увеличить стоимость бизнеса". Также "Система" говорила о планах в перспективе вывести свой фармацевтический бизнес на публичные рынки.

"Синтез" на 51,6% принадлежит Marathon Group, еще 42% акций - у "Нациибио", дочерней структуры "Ростеха". Выручка компании в 2018 г. - 8,6 млрд руб., чистая прибыль - 910 млн руб.

В "Биокоме" у Marathon Group 75%. Выручка компании в 2017 г. - 811 млн руб., чистая прибыль - 107 млн руб.

Владимир Евтушенков АФК Система ПМЭФ

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