Вексельберг назвал сложным процесс переговоров с "Газпромом"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг назвал сложным и неоднозначным процесс переговоров о слиянии ООО "Газпром энергохолдинг" и ПАО "Т Плюс" ("Ренова" - один из основных акционеров).

"Процесс сложный, неоднозначный", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На вопрос о том, можно ли сказать, что сделка заморожена, бизнесмен ответил: "Нет".

"У нас две стороны в процессе. Мы стараемся сохранять определенный уровень конфиденциальности, прежде чем сказать вам, на какой стадии и какие решения приняты. И когда мы окажемся на другой стадии, тогда мы все расскажем", - сказал журналистам Вексельберг.

По словам председателя правления "Т Плюс" Андрея Вагнера, оценка активов в рамках этой сделки не удовлетворяет ни одну из сторон. Проводить ли еще одну оценку, стороны еще не договорились.

"Плюс там переговорная позиция слабая, в том числе с изменениями в Газпроме", - отметил он.

Сделка "не отменена, она жива, мы о ней говорим, но содержательного движения какого-то пока нет", добавил Вагнер.

В мае гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров говорил журналистам, что "Ренова" ещё не подписала совместную оценку "ГЭХа" и "Т Плюс", и на данный момент стороны не ведут никаких дальнейших переговоров.

"Газпром энергохолдинг" и "Т Плюс" с весны 2018 года вели переговоры о слиянии активов. Осенью прошлого года стороны заказали совместную оценку активов. По данным, которые приводила газета "Коммерсантъ", "Газпром энергохолдинг" был оценен в 360 млрд руб., "Т Плюс" - в 40-45 млрд руб.

В апреле прошлого года Виктор Вексельберг и принадлежащая ему ГК "Ренова" были включены в санкционный список OFAC. Осенью 2018 года Вексельберг в результате сделки с партнерами снизил свою долю в "Т Плюс" с 51,7% до 39,59%.