Директор ГМИИ им. Пушкина рассказала о "самурайском пути" развития российских музеев

Раньше они были полностью обеспечены государством, теперь до 50% средств зарабатывают сами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские музеи встали на "самурайский путь" развития: теперь они половину средств зарабатывают сами, заявила заявила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак. Она сказала это на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она напомнила, что раньше в России, как и во Франции музеи были "полностью обеспечены всеми средствами существования".

Сейчас, по словам Лошак, "все выставочные и образовательные программы музеев - дело наших рук, нашей головы, друзей, которые нам помогают". "Помогает также климат России, позволяющий осуществлять культурную миссию, продолжая таким образом дело великих русских коллекционеров Сергея Щукина и Ивана Морозова", - отметила она.