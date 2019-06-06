Греф предупредил, что торговую войну Китая и США почувствуют на себе все

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Торговые войны с Китаем отразятся на всех странах мира из-за его вклада в рост мирового ВВП, считает глава Сбербанка России Герман Греф.

"Каковы могут быть последствия такой торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас? За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна - это Китай. Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому в общем замедление прироста этих стран почувствуют, конечно, все без исключения. Надо, наверное, на это обращать внимание, очень внимательно смотреть и считать последствия для мировой экономики", - сказал Греф на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава Сбербанка отметил, что роль Китая очень заметна. "В этом году Китай - самый большой гость на Петербургском форуме, ключевой партнер", - сказал банкир.

Торговая война Пекина и Вашингтона

ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4% в годовом выражении. Темпы подъема соответствуют уровню четвертого квартала 2018 года и являются минимальными с первого квартала 2009 года.

Торговая война между США и КНР прямым образом сказывается на бизнесе американских компаний в Китае. В частности, в 2018 году торговые обороты Ford в КНР упали на 54%.

Китайские компании также страдают от торговой войны. Так, американская Google уже сообщила об ограничениях в работе своей операционной системы Android на устройствах Huawei.