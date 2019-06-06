На землях аэропорта "Домодедово" обустроят курорт "Тропический остров"

Там будет тропический лес, пляжи, каток и планетарий

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" сдаст землю в аренду под строительство круглогодичного курортного комплекса "Тропический остров". Такое соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор "Домодедово" Игорь Борисов и председатель совета директоров компании-застройщика АО "Скай Капитал" Андрей Кареев.

Общая площадь застройки составит 50 га. На них построят аквапарк, обустроят пляжи, посадят тропический лес, построят кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. Комплекс сможет принять 4,5 млн посетителей в год.

Инвестиции в проект составят 35 млрд руб. Инвестором выступает "Скай Капитал". Срок реализации проекта - 6 лет.

В "Домодедово" рассчитывают за счет этого проекта реализовать экономический потенциал проекта аэротрополиса (городское объединение, основанное на коммерческом развитии земель в радиусе 20 км вокруг аэропорта), отметил Борисов.