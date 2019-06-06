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Тинькофф банк запустит управляющую компанию

Она начнет работать в четвертом квартале

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк запустит собственную управляющую компанию "Тинькофф Капитал", объявил глава банка Оливер Хьюз, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Банк подаст все необходимые документы в Центробанк, и к концу года компания заработает. По словам Хьюза, это будет "понятное, прозрачное и очень технологичное решение".

"Расширение линейки постоянно происходит, и с этим будет все больше и больше розничных инвесторов", - добавил он.

"Тинькофф Капитал" начнет работу в четвертом квартале 2019 года, уточнил "Интерфаксу" вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф банка Александр Емешев. В течение года после запуска компания рассчитывает привлечь 100 тысяч клиентов. На первом этапе работы она будет предлагать клиентам собственные биржевые фонды. "Это будут 2-4 фонда, в рублях и долларах США, с порогом входа от 50 рублей", - отметил Емешев.

В будущем компания собирается предложить доверительное управление для состоятельных клиентов.

На конец марта 2019 года Тинькофф банк, входящий в TCS Group Олега Тинькова занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По данным ЦБ, в сегменте доверительного управления количество клиентов выросло за год в два раза, до 152 тысяч, за счет розничных клиентов. Они в основном привлекаются банками в дочерние профучастники - некредитные финансовые организации в рамках стандартных стратегий управления преимущественно на индивидуальные инвестиционные счета. Темп прироста клиентов постепенно замедляется.

Совокупная стоимость инвестиционных портфелей в доверительном управлении выросла до 915 млрд руб. (на 13% за год) благодаря росту вложений в рамках стандартных стратегий физических лиц. Средний размер портфеля в целом по сегменту снизился с 10,7 млн рублей до 6 млн рублей, а в рамках стандартных стратегий управления - с 1,7 млн рублей до 1,4 млн рублей.

Тинькофф банк Банк России Оливер Хьюз

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