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X5 начнет принимать у покупателей пластиковую тару в обмен на скидки

Первые фандоматы от Unilever установят в "Перекрестках" и "Каруселях" в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский ритейлер X5 Retail Group и британско-нидерландская Unilever договорились вместе стимулировать российских потребителей к раздельному сбору мусора на переработку. В частности, в магазинах ритейлера установят автоматы (фандоматы) Unilever по приему пластиковых бутылок. Об этом говорится в пресс-релизе торговой группы.

Сначала фандоматы установят в Москве в магазинах "Перекресток" и "Карусель". За сдачу бутылок покупателей будут поощрять скидками на покупку новой продукции. Таким образом удастся добиться замкнутого экономического цикла, и Unilever сможет как ответственный производитель выпускать продукцию в экологичной упаковке из переработанных полимеров.

Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято по результатам пилотного варианта.

Соглашение о намерениях по внедрению принципов экономики замкнутого цикла подписали 6 июня на ПМЭФ исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и президент Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раман.

Шехтерман отметил, что Х5 отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах сетей в процессе торговли. По его словам, компания также стремится стимулировать ответственное потребление среди своих покупателей, развивая предложение многоразовой упаковки.

Раман заявил, что цель Unilever - перейти к 2025 году во всем мире на упаковку, на 100% состоящую из перерабатываемых полимеров.

X5 Retail Group Unilever

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