Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Среди мер, которые обсуждают в рамках дискуссии о стимулировании рождаемости в России, нет идеи дать право семье на материнский капитал при рождении очередного ребенка, если ранее она уже получила эту выплату.

"Нет, в такой постановке нет", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, обсуждают ли в правительстве или на экспертном уровне возможность выдавать маткапитал более одного раза, например, при рождении второго и третьего ребенка.

Вместе с тем она подтвердила, что правительство обсуждает, насколько эффективны с точки зрения стимулирования рождаемости существующие меры поддержки семей.

"Сейчас нужно оценить, что действует эффективно, а что нет - что не представляет интереса для населения", - отметила она.

"Маткапитал, очевидно, представляет только один интерес - это жильё. Максимальное количество использований - это жильё. Когда выйдет решение относительно возможности направлять 450 тыс. (рублей - ИФ) на погашение ипотеки, это будет существенным вкладом и даст свой толчок в использовании маткапитала, и тогда можно будет сказать, куда двигаться по жилью", - добавила Голикова.