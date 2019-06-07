Титов заявил, что нельзя сваливать всю вину за проблемы бизнеса в РФ на силовиков

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов видит основными проблемами бизнеса в РФ не правоохранительные органы, а защиту собственности и экономические условия, сложившиеся в стране.

"Как омбудсмен я все время езжу по стране, встречаюсь с разными предпринимателями. И я должен сказать, что нельзя все сваливать на правоохранительные органы", - сказал Титов в пятницу на деловом завтраке Сбербанка.

По его словам, в экономической политике есть базовые вещи, и во всем мире работают приблизительно одни и те же законы рыночной экономики.

"Нельзя говорить о росте ВВП, о росте инвестиций, если у вас рост налогов, плюс два процента НДС, тогда, когда у вас профицит бюджета под 3 трлн рублей. Нельзя говорить о том, что будут расти инвестиции, если растут тарифы на базовую продукцию естественных монополий двузначными цифрами, и никак мы не можем реализовать реформу установления этих тарифов", - заявил Титов.

Он полагает также, что сложно говорить о росте экономики при падении спроса на внутреннем рынке, который связан с падением доходов населения.

"Мы сегодня ищем проблемы там, где светло. Практически нашими национальными проектами мы ничего не сделали - будет нарастать спрос, но чтобы стало выгодно и эффективно работать бизнесу в России, ничего не сделано", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

При этом Титов в качестве главных для предпринимательства в России назвал проблемы, связанные с защитой собственности, защитой "даже уже жизни и здоровья предпринимателей в стране". "С этим у нас, прямо скажем, все очень нехорошо. И деловой климат из-за этих проблем строиться позитивно сейчас просто не может", - отметил бизнес-омбудсмен.

Титов согласился с мнением, высказанным в четверг на форуме главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который увязал увеличение оттока капитала из России с делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"В этом есть сермяжная правда", - заявил он.