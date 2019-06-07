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Мантуров заявил о планах выделить российскому автопрому 10 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает продление программы поддержки спроса на российский автопром, объемы финансирования могут составить около 10 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы уже обсуждаем сегодня в правительстве вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", - сказал Мантуров журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, такая программа может стабилизировать объемы производства. "Мы ориентируемся на объем примерно в 10 млрд. Как это распределится: шесть - автокредитование, примерно четыре - лизинг", - сказал министр.

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