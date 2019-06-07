Бедных оказалось втрое больше среди тех, кто работает на ИП

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Доля бедных среди тех, кто работает на индивидуальных предпринимателей, почти втрое превышает долю бедных среди наемных работников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Бедность работающих по найму составляет 7,4%, а бедность работающих у физических лиц и индивидуальных предпринимателей - 19,4%", - заявила Голикова на завтраке "Сбербанка" в рамках Петербургского международного экономического форума - 2019 в пятницу.

По ее словам, показатели бедности позволяет судить о качестве бизнеса в целом. "Это ответ на вопрос о качестве определенной части бизнеса", - сказала Голикова.

По последним данным за 2017 год, доля граждан, находящихся за чертой бедности (чей доход не превышает прожиточный минимум), в России составляет 13,2% от всего населения - это около 19,2 млн человек.