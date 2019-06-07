СЕО "Северстали": торговые войны и слабый спрос нервируют рынок

Александр Шевелев рассказал о мировых ценах на сталь и перспективах роста спроса в РФ

Александр Шевелев Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава "Северстали" Александр Шевелев в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал о мировых ценах на сталь, перспективах роста спроса в РФ, дальнейшем развитии компании и комфортном соотношении долга к EBITDA.

- Не так давно "Северсталь" пересмотрела свой прогноз спроса на сталь в РФ, несколько скорректировав его в сторону повышения. Рост спроса на 2-3% вместо ожидавшегося ранее увеличения на 1% - это базовый или все-таки оптимистичный прогноз компании?

- Мы рассчитываем, что реальный рост спроса в текущем году будет 1%. При этом мы считаем, что для перспективы двух-трех лет 2-3% - это вполне реальный базовый прогноз.

- Наблюдающийся высокий уровень волатильности на мировом рынке стали вынудит компанию пересмотреть свои прогнозы по ценам в этом году?

- Мы прогнозировали, что цены в 2019 году стабилизируются где-то на отметке $460-470 за тонну. В принципе, мы закладывали на текущий год в бизнес-планах цены, примерно похожие на те, которые видим сегодня. Единственное, мы рассчитывали, что они будут восстанавливаться быстрее, но, к сожалению, этого не происходит. Здесь повлиял и слабый спрос в Европе, и торговые войны - все это не добавляет оптимизма участникам рынка. Это нервирует рынок.

Если говорить про Европу, то здесь важную роль играет автомобильная промышленность, которая не демонстрирует рост потребления стали. В том числе поэтому мировые цены пока не растут.

Но мы полагаем, что можем в ближайшее время рассчитывать на рост цен на $15-20 к сегодняшнему уровню в $470-480 за тонну.

- С чем будет связано повышение мировых цен?

- Сейчас уже и европейские рынки принимают ряд мер. Например, Arcelor сокращает мощности, одновременно повышая цены. Пока эти действия не поддержаны всеми мировыми игроками, но я думаю, что и Tata Steel, и ThyssenKrupp логично было бы их поддержать. Тогда мы сможем увидеть восстановление цен.

- А что с ценами на сырье? Сегодня железная руда торгуется у рекордных $100 за тонну...

- Цены на сырье, на мой взгляд, должны несколько снизиться. Думаю, мы увидим снижение до $80-90.

- В прошлом месяце европейские регуляторы одобрили создание СП "Северстали" с Tenaris. С российской стороны, как я понимаю, не нужно одобрение регулирующих органов. Когда вы готовы приступить к строительству, подтверждаются ли объявленные ранее сроки реализации проекта?

- Как и говорили, в 2021 году мы планируем закончить строительство и начинать первые поставки, в 2024 году - выход завода на полную производственную мощность 300 тыс. тонн трубной продукции. Мы сейчас закончили базовый дизайн, ищем подрядчиков. Есть еще небольшие нюансы, связанные с разрешениями на начало строительства, проектной документацией и так далее.

- В прошлом месяце "Северсталь" объявила о продаже завода в Балаково. Когда планируется закрытие сделки?

- Надеемся, что до конца июня закроем.

- Остались еще какие-то активы, которые по тем или иным параметрам не соответствуют стратегии "Северстали"?

- "Северсталь" имеет сбалансированный портфель активов. И продажа завода в Балаково как раз является, скорее, логичным шагом реализации нашей стратегии. Продукция, выпускаемая минимиллом (minimill, металлургический мини-завод - ИФ) в Балаково, не позволяла "Северстали", имея этот продукт в корзине, формировать какие-то уникальные торговые предложения. Поэтому стратегически этот актив не имел преимуществ. Мы получили хорошую цену, согласовали, посчитали эту сделку экономически оправданной.

Кроме того, мы ждем роста конкуренции в данном сегменте на российском рынке с появлением новых игроков. И при отсутствии конкурентных преимуществ этот актив не соответствует нашей стратегии. Все остальные активы вписываются в стратегию.

Наша инвестиционная программа как раз предусматривает развитие всех активов без исключения. Она очень серьезно растет по сравнению с предыдущим периодом: со среднего показателя $800 млн мы в этом году подтверждаем $1,4 млрд.

- В этом году "Северсталь" сможет достигнуть заложенного в стратегию дополнительного прироста EBITDA на 10-15%?

- Когда мы говорили про рост EBITDA на 10-15%, мы всегда говорили, что это рост без учета макрофакторов. То есть если весь рынок упал, то мы падаем вместе с рынком. При этом мы дополнительно снижаем издержки, наращиваем эффективность, улучшаем маржинальность. Но в целом - все равно идем вместе с рынком. Поэтому в абсолютном объеме в прошлом квартале мы получили чуть меньше EBITDA, в том числе из-за сезонности. Но даже несмотря на это, мы все равно уже за квартал на $100 млн заработали больше без учета макрофакторов (годовой план прироста по этому показателю составляет $350 млн. - ИФ).

- Стратегия "Северстали" предполагает, в том числе, создание новых совместных предприятий. В конце прошлого года компания объявила о создании СП с Tenaris. Какие еще отрасли интересны для компании? Где вы видите высокий синергетический эффект?

- На данный момент у нас нет готовых, согласованных с партнерами, решений по новым СП, поэтому я ничего озвучивать не буду. Действительно, существует большое количество ниш и игроков, которые могли бы стать нашими партнерами. Потому что "Северсталь", на мой взгляд, может предложить в качестве партнерства сильного, предсказуемого, эффективного поставщика металлопроката, причем не только как сырья, полуфабриката, но и как элемента решения бизнес-задач для нашего партнера. Поэтому мы видим широкие возможности для СП, но на сегодняшний день не готовы говорить пока ни о чем более конкретно.

- Какие прогнозы по объемам производства стали компании в этом году?

- "Северсталь" работает со 100-процентной загрузкой, поэтому если в прошлом году мы произвели примерно 12 млн тонн стали и реализовали 11 млн тонн, то в этом году будет где-то такой же уровень.

- "Северсталь" недавно вышла на облигационный рынок. Какое соотношение чистый долг/EBITDA вы ожидаете по итогам года?

- Наш комфортный уровень - иметь leverage до 1,5х. Сейчас у нас 0,3х. Я думаю, что мы точно останемся в своих комфортных значениях. Нет никаких оснований считать, что мы можем из них выйти. По нашим прогнозам, в этом году мы не приблизимся даже к 1х.

- У "Северстали" много экологических проектов. Вы рассматриваете возможность привлечения "зеленого" финансирования?

- У нас целый набор таких проектов. Да, мы смотрим на "зеленые" бонды, но пока не видим существенных преимуществ с точки зрения экономической целесообразности использования таких облигаций. Пока в России такой повсеместной практики нет. На данный момент мы не видим дополнительных преимуществ.

- В правительстве обсуждаются возможные варианты обеспечения стальным листом судоверфи "Звезда" в Приморье, в том числе и строительство стана 5000. Как вы считаете, существующие сегодня мощности могут полностью удовлетворить спрос? "Северсталь" готова поставлять свой лист на Дальний Восток?

- Мы уже поставили на "Звезду" лист с нашего стана 5000. Мы отгрузили 17,7 тысяч тонн грунтованного, обработанного специальным образом металлопроката. Мы готовы поставлять и дальше, нам это интересно. Мы хотели бы развивать отношения со "Звездой" и считаем, что у нас есть все шансы стать одним из поставщиков.

- Создана ли для этого необходимая инфраструктура, не слишком ли дорого везти лист так далеко?

- Если говорить о логистических ограничениях, то да, они существуют. Я считаю, это задача, которую нужно формулировать и решать в партнерстве: производитель стали, потребитель металлопроката, логистические компании, РЖД в том числе, и, конечно, правительство. Нужно всем вместе искать решения. Я уверен, что их можно найти, особенно если будет поддержка на государственном уровне. Сталь можно возить, но сейчас тариф экономически неоправданный.

- Сейчас идет обсуждение этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами?

- Я бы не хотел пока говорить, так как договоренностей никаких нет. Я могу сказать, что под "Звезду" мы поставляем металл и нам это интересно. Существующие производители металлопроката могут закрыть потребности этой судоверфи полностью.

- Какой сейчас уровень загрузки стана 5000 "Северстали"?

- Хороший, под 100%.

- В начале года "Северсталь" осуществила экспортные поставки труб большого диаметра для газопровода "Польша-Словакия". Производители ТБД все больше смотрят на внешний рынок. Какое соотношение экспортных и внутренних поставок ТБД можно ожидать от "Северстали" по итогам этого года?

- Основным рынком ТБД для нас продолжает оставаться Россия и страны СНГ. Сегодня у нас есть несколько экспортных проектов. Примерно 10% в этом году будут составлять экспортные продажи, но 90% пойдет на внутренний заказ.

- Существуют проекты, которые "Северсталь" готова предложить в рамках готовящегося механизма соглашений о защите и поощрении капвложений?

- Скорее - нет. На сегодняшний день мы не планируем использовать этот механизм. У "Северстали" нет такой необходимости.

"Северсталь" является активным участником рабочей группы, которая вместе с представителями ведомств оценивает перспективы проектов, способствующих экономическому росту в стране. В рамках группы мы представили группе проекты модернизации первого передела на Череповецком меткомбинате "Северстали". Но все они спланированы задолго до создания рабочей группы, заложены в наш capex, и мы, как и планировалось, будем финансировать их самостоятельно.