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"Яндекс" испытает сервис музыкальных уроков на пермских школьниках

"Яндекс. Уроки музыки" помогает учителям работать с детьми в начальной и средней школе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - С сентября три десятка школ в Пермском крае начнут работать с сервисом "Яндекс. Уроки музыки", который дает методические рекомендации, как проводить уроки музыки в младших и средних классах. Об этом с "Яндексом" договорилось правительство Пермского края, сообщила его пресс-служба.

Бессрочное соглашение было заключено на ПМЭФ. Администрация региона обязалась уделить особое внимание перспективам использования образовательных продуктов "Яндекса" в школах края.

В регионе уже запущены проекты "Яндекс.Учебник" и "Яндекс.Лицей". Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина напомнила, что "Яндекс.Лицей" пока работает в трех школах, а "Яндекс.Учебником" пользуются почти 2 тыс. учителей и более 34 тыс. учеников из почти 600 школ.

Тестирование образовательных сервисов "Яндекса" губернатор Максим Решетников объяснил необходимостью готовить кадры, владеющие цифровыми технологиями, чтобы регион учился успешно конкурировать в современном мире.

Яндекс Пермский край Максим Решетников

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