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ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах СП подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

"Стройпроектхолдинг" - холдинговая структура бизнесмена Аркадия Ротенберга, через которую он контролирует компанию "Мостотрест".

ВЭБ получит 50% в СП. Стороны рассматривают расширение компетенций предприятия на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности, строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры. В этой связи для СП представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: ТЭК-Мосэнерго, Трест Гидромонтаж, Группа компаний 1520 и другие, сообщил ВЭБ.

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ВЭБ Стройпроектхолдинг

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