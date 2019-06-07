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"Газпром" собрался построить еще одну электростанцию в Сербии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" планирует построить электростанцию в городе Крагуевац в Сербии, сообщила российская корпорация по итогам подписания соглашения о намерениях между ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и Сербией, состоявшегося в рамках ПМЭФ-2019.

В соответствии с документом, стороны подтвердили взаимный интерес к реализации проектов строительства на территории Сербии объектов тепло- и электрогенерации, и выразили готовность рассмотреть возможность создания совместной проектной компании "Газпром энергохолдинга" и сербского государственного предприятия, которое будет назначено правительством Сербии, говорится в сообщении.

Основные условия учреждения этой компании будут определены в ходе детальных переговоров. В качестве приоритетного проекта намечено строительство электростанции в городе Крагуевац, отметили в "Газпроме".

Ранее в мае гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров говорил, что компания рассматривает возможность строительства электростанции в Сербии мощностью около 300 МВт.

В начале марта "Газпром энергохолдинг" начал строительство в Сербии ТЭС Панчево мощностью около 200 МВт. Ввод станции должен состояться в 2020 г. Компания рассматривала возможность строительства еще двух-четырех ТЭС в Сербии. "У нас создана с рабочая группа, которая рассматривает варианты строительства тепловых электростанций, парогазовых. Про сроки пока рано говорить, так как это будет связано с "Турецким потоком", - говорил Федоров журналистам.

"Газпром энергохолдинг" контролирует электроэнергетические активы ПАО "Газпром".

Газпром Сербия

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