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"Россети" представили на ПМЭФ единую бренд-архитектуру энергохолдинга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" в рамках ПМЭФ-2019 представило новую единую бренд-архитектуру энергохолдинга, сообщила компания.

С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак "Россети" и региональную или функциональную привязку, говорится в сообщении.

Внедрение единой бренд-архитектуры предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний, отмечают в "Россетях".

"Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране", - объяснил ребрендинг в сообщении "Россетей" гендиректор компании Павел Ливинский.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

Россети ПМЭФ

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