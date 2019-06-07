Тема Калви не поднималась на встрече Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Руководители иностранных компаний в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая по традиции заканчивает программу работы главы государства на ПМЭФ, не затрагивали ситуацию с основателем Baring Vostok Майклом Калви.

"Не обсуждали", - сказал журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Нет, эта тема (Калви - ИФ) не планировалась и не поднималась. Встреча прошла в дружественной атмосфере. Все, кто планировал, все выступили, получили комментарии от президента, от членов правительства. Было указание президента правительству продолжить обсуждение поднятых тем", - сказал глава РСПП Александр Шохин.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, диалог Путина с руководителями крупных иностранных компаний строился исключительно вокруг вопросов бизнеса, никакие политические вопросы не затрагивались.

"Политических тем не было вообще, это был бизнес-разговор на бизнес-темы", - сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалось ли "дело Калви".

"Главный месседж (Путина на встрече - ИФ) - это то, что компании иностранные не только обсуждают текущую работу, не только продолжают работать в России, но главное, что обсуждают новые проекты. Действительно, большое количество новых проектов, изменения в законодательство, донастройки для того, чтобы эти проекты реализовывались - все это обсуждалось на встрече", - сказал министр.

"Могу сказать только, что вся встреча была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах. Это была основная тема, которая обсуждалась. Обсуждались конкретные абсолютно вещи, очень предметно. Как обычно на таких встречах, представители иностранного бизнеса ставили вопросы вполне конкретные. Президент в основном давал слово членам правительства, они эти вопросы все комментировали. Никто не остался без ответа", - сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

"Обсуждались в том числе конкретные планы многих компаний по развитию инжиниринговых центров в России, по новым проектам в сфере фармацевтики, по новым проектам в сфере здравоохранения. Безусловно, важным было выступление коллеги из Huawei, который поделился своими планами по работе с Россией. Было очень много интересных выступлений", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Никто не поднял вопрос дела Калви. Это обсуждалось на пленарном заседании сегодня. На встрече были индивидуальные вопросы от компаний и бизнеса: производство электроэнергии, банковская сфера, фармацевтика", - сообщил глава ВР Боб Дадли.