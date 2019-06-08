Силуанов предложил вернуть ФНС право давать заключения в рамках уголовных дел

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Норму, позволяющую Федеральной налоговой службе (ФНС) давать свои заключения в случае, если правоохранительные органы подозревают гражданина в налоговых нарушениях, целесообразно вернуть, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По финансовым, налоговым нарушениям у нас раньше была хорошая норма, что налоговая служба должна давать свое заключение. Мне кажется, что сейчас было бы правильно вернуться к тому, чтобы эксперты, которые непосредственно комментируют, дают заключения - нарушил, не нарушил налоговое законодательство - вот по этим вопросам все-таки чтобы было мнение налоговой службы", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопросы о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Также, отметил министр, "по налоговому законодательству не надо людей, бизнесменов сажать в СИЗО и содержать до выяснения обстоятельств". "В этой части, мне кажется, нужно нам облегчать и декриминализировать законодательство", - пояснил он.

Комментируя по просьбе журналистов высказывание президента РФ Владимира Путина относительно ситуации с задержанием Калви о том, что он надеется на прозрачное, понятное расследование и справедливое решение, Силуанов отметил: "Как может еще по-другому президент ответить на этот вопрос? Очевидно, что он скажет, что если есть вопросы по соблюдению законодательства, то у нас есть соответствующие меры по воспрепятствованию. Калви сейчас находится под домашним арестом до вынесения решения суда. А как президент может сказать? "Я возьму этот вопрос на контроль, дам какие-то поручения"? Нет, конечно, он же не может, у нас правовое государство. Было задержание, значит, есть какие-то подозрения, какие-то основания для этого".

Министр не согласен с мнением "некоторых коллег", что если ты не высказался за свободу Калви, "значит, ты не демократ, не приверженец принципов свободы". Дискуссия похожего содержания имела место на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ между главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. "Это же не так, мы же не знаем (досконально деталей дела - ИФ). Вы знаете все подробности? Я лично не знаю. Я знаю в общем, какие претензии есть, но в детали, я уверен, никто из нас не погружен. Поэтому если наше правоохранительное ведомство задержало - значит, есть на то основания. Если они несостоятельны, в конце концов, решит суд", - сказал он.

Министр согласился, что это плохой прецедент: "не хочется, чтобы наших бизнесменов задерживали". "Кому это охота? Это, действительно, на климат негативно влияет. Это очевидно. Поэтому и надо все-таки нам изменять законодательство в части того, чтобы если не по уголовным преступлениям - убийство, грабеж, покушение на собственность, на гражданина, здоровье и так далее - если это экономические какие-то вопросы, преступления, не надо сразу в кутузку сажать, не надо в СИЗО сажать, можно хотя бы задержать и под домашний арест посадить. Не надо сразу человека сажать в камеру, пусть суд разберется", - заключил Силуанов.

Калви в середине февраля был задержан по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Он вину отрицает. В Baring Vostok говорят, что дело сводится к внутрикорпоративному конфликту. До 22 апреля бизнесмен был под стражей, затем суд перевел его под домашний арест.