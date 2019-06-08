Поиск

Минфин не исключил еще одного выхода на рынок евробондов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов, считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

"Не могу сказать, в этом месяце - не в этом месяце. Вопрос рассматривается в Минфине с тем, чтобы при благоприятной конъюнктуре выйти ещё раз на рынок. У нас сейчас большой спрос и на внутреннем рынке, почему бы ещё раз не выйти на внешние рынки. Кстати мы бы сейчас заняли, наверное, даже на более лучших условиях, чем в начале (года - ИФ)", - добавил министр.

Валюта размещения, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Действующий план по внешним заимствованиям на этот год Минфин уже перевыполнил, разместив в марте 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместив выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.

В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд - таким образом, лимит внешних займов на этот год уже был превышен. Поправками в бюджет Минфин предлагает увеличить лимит внешних заимствований до $3,844 млрд, чтобы привести его в соответствие с фактически размещенными объемами.

Минфин РФ Антон Силуанов

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Силуанов предложил вернуть ФНС право давать заключения в рамках уголовных дел

ПМЭФ-2019

ПМЭФ-2019. Рейтинг компаний и корпораций по итогам первых двух дней

ПМЭФ-2019. Рейтинг компаний и корпораций по итогам первых двух дней
ПМЭФ-2019

ПМЭФ-2019. Рейтинг спикеров по итогам первых двух дней

ПМЭФ-2019. Рейтинг спикеров по итогам первых двух дней
ПМЭФ-2019

Чемезов допустил продажу менее 50% гражданского дивизиона ОАК

Глава "Ростеха" допустил новые поставки вооружений Венесуэле

Попытка блокировки Telegram

Дуров пригласил сотрудников "Яндекса" разрабатывать агрегатор новостей для Telegram

"Нафтогаз" заявил о готовности обсуждать скидки с "Газпромом" только с участием ЕС

Дело Baring Vostok

Артем Аветисян раскритиковал СМИ и комиссию РСПП по этике в связи с делом Калви

ПМЭФ-2019

Путин предложил установить новые правила санкционных войн

Путин предложил установить новые правила санкционных войн
ПМЭФ-2019

Scania предложила обнулить плату в системе "Платон" для газомоторных грузовиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');