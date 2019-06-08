Минфин не исключил еще одного выхода на рынок евробондов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов, считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

"Не могу сказать, в этом месяце - не в этом месяце. Вопрос рассматривается в Минфине с тем, чтобы при благоприятной конъюнктуре выйти ещё раз на рынок. У нас сейчас большой спрос и на внутреннем рынке, почему бы ещё раз не выйти на внешние рынки. Кстати мы бы сейчас заняли, наверное, даже на более лучших условиях, чем в начале (года - ИФ)", - добавил министр.

Валюта размещения, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Действующий план по внешним заимствованиям на этот год Минфин уже перевыполнил, разместив в марте 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместив выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.

В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд - таким образом, лимит внешних займов на этот год уже был превышен. Поправками в бюджет Минфин предлагает увеличить лимит внешних заимствований до $3,844 млрд, чтобы привести его в соответствие с фактически размещенными объемами.