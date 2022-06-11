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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина пройдет 17 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится 17 июня, сообщает в субботу фонд Росконгресс.

Согласно сообщению, модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Как отмечает Росконгресс, "главная тема Форума - "Новый мир - новые возможности" - отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами".

ПМЭФ Владимир Путин
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