Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина пройдет 17 июня
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина состоится 17 июня, сообщает в субботу фонд Росконгресс.
Согласно сообщению, модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Как отмечает Росконгресс, "главная тема Форума - "Новый мир - новые возможности" - отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами".