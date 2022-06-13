Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Токаев будет участвовать в ПМЭФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня примет участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы государства.

"17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Планируется, что Токаев выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.

ПМЭФ Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 41,9 млн куб. м

"Клуб-Отель" Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald's

"Клуб-Отель" Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald's

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину составила 41,9 млн куб. м, как и ранее

Заявление Банка России: между перестройкой и стагфляцией - ЦБ возвращается на территорию осторожных шагов

Заявление Банка России: между перестройкой и стагфляцией - ЦБ возвращается на территорию осторожных шагов

Осторожно, валютные счета закрываются! Обобщение

Осторожно, валютные счета закрываются! Обобщение

Рубль завершил торги пятницы уверенным ростом к доллару и евро

ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 2 млн т

ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 2 млн т

Brent подешевела до $120 за баррель на данных об инфляции в США

Бразилия получила $6,9 млрд от продажи акций Eletrobras

Бразилия получила $6,9 млрд от продажи акций Eletrobras
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });