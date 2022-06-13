Токаев будет участвовать в ПМЭФ
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня примет участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы государства.
"17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Планируется, что Токаев выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.