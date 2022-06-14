Башкирия планирует заключить на ПМЭФ более 30 соглашений на 65 млрд руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Башкирии рассчитывают заключить на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 31 соглашение на общую сумму более 65 млрд рублей, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

"31 соглашение готово на сегодняшний день на более чем 65 млрд рублей. У нас есть еще ряд соглашений, которые мы готовим. Надеемся успеть их подготовить, чтобы увеличить сумму подписания соглашений", - сказала она на оперативном совещании регионального правительства в понедельник.

Ожидается, что наиболее крупными станут соглашения с "ДОМ.РФ", казахстанским "Геогенезис", АНО "Евразийская агрологистика", соглашения в сфере придорожного сервиса (ООО "Топливная компания "Ирбис-РБ" и ООО "Триа Девелопмент"), белорусским "Амкодором", холдингом ERSO.

Кроме того, планируется подписание ряда договоров нефинансового характера, в том числе с Минспорта РФ, АО "Корпорация "Туризм. РФ".

Годом ранее Башкирия заключила на площадке ПМЭФ более двух десятков соглашений на общую сумму около 122 млрд рублей, их реализация обеспечит создание 2 тыс. новых рабочих мест.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года.