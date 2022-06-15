Китайская Sichuan Bus Manufacturing может локализовать в Иркутске сборку электробусов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Корпорация развития Иркутской области (КРИО) и китайская Sichuan Bus Manufacturing Co., Ltd. подписали соглашение о намерениях по запуску в Иркутске СП по сборке электромобилей и электробусов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Предметом соглашения стал запуск инвестиционного проекта по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов", - говорится в сообщении.

Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

КРИО в этом проекте займется организационным сопровождением проекта.

"В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При активном участии администрации Иркутска ведется поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иркутская область обсуждала с 12 китайскими компаниями, производящими электромобили, возможность создания в регионе сборочного производства электробусов. В качестве вероятного партнера фигурировала Zhengzhou Yutong Bus Сo. Ltd. Ранее, в 2018 году, она запускала в Кузбассе завод по сборке автобусов, предполагалось, что машинокомплекты и комплектующие для сборки автобусов Yutong будут поставляться из Китая. В настоящее время завод в Кузбассе не работает.