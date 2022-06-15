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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Новикомбанк выделит ОСК 5 млрд руб. льготного финансирования

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Новикомбанк и "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключили соглашение о льготном финансировании в размере 5 млрд рублей, сообщила ОСК.

Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно сообщению, банк профинансирует ОСК для исполнения текущих контрактов.

В 2021 году Новикомбанк заключил с ОСК соглашение о финансировании гражданских проектов предприятий корпорации на 20 млрд рублей.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Новикомбанк ОСК ПМЭФ
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